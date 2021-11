FOTOD | Stockmann avas pidulikult 100 unikaalse parfüümiga nišiparfüümidele pühendatud ala

„Eriliselt hea meel on selle üle, et saame oma klientidele pakkuda unikaalseid lõhnaelamusi väga huvitavatelt parfüümimajadelt nii Euroopast kui ka mujalt maailmast. Näiteks Widian By Arabia parfüümimaja parfüümid on suurepärane näide kaasaegsest Araabia vaimust, kuid samas traditsioonilistest ja originaalsetest parfüümidest. Kuulsa prantsuse moe- ja nišiparfüümide disaineri Franck Boclet poolt loodud Franck Boclet parfüümid on kui segu rokist ja mässust ning traditsioonilisest luksusmaailmast. Itaalia parfüümimaja Pantheon Roma parfüümides kandub edasi kirglikke mälestusi ja põlevaid tundeid, mis on inspireeritud kunstnik Raphaeli traagilisest keelatud armastusest. Briti lõhnabrändi Boadicea the Victorious kõik ikoonilised pudelid on käsitsi meisterdatud Suurbritannia parimate käsitööliste poolt ning näitavad, kuidas bränd võitleb Briti pärandi ja väärtuste eest, olles ülim ilu, jõu ja õilsuse pidu. Boadicea the Victorious parfüüm Valiant on kõige hinnalisem parfüüm Stockmannis. Nišiparfüümi teevadki unikaalseks haruldased ja väärtuslikud ning väga hoolikalt valitud toorained ning lood, mis on parfüümide loomise taga“ lisas kosmeetika kategooriajuht Nele Nedaškovskaja.