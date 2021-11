FOTOD | Pühad ei olegi enam kaugel! Sisustuskauplus Lartusi avas kaks korda suurema kaupluse ja kauaoodatud jõuluhooaja

„Uuenenud Lartusist leiab kindlasti Eesti suurima Villeroy & Bochi tootevaliku,” tutvustab Lartusi asutaja Karin Mängel. „Samuti on meil täna esindatud suurim Alessi toodete valik.” Mängel lisab, et suure uuendusena on Rocca al Mare Lartusisse lisandunud vannitoamaailm, milles on esindatud sellised tuntud kaubamärgid nagu Blomus, Menu, Mette Ditmer, Hugo Boss, Meraki ja paljud teised. „Just armastatud Taani kaubamärgi Menu valik on saanud hulgaliselt täiendust ning meie Rocca al Mare kaupluses on kohapeal olemas ka palju Menu mööbli ja valgustite tootenäidiseid,” lisab ta.