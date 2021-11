VIDEO | Ilutoimetaja Karolin Kuusik näitab, kui lihtne on saavutada ühe toote abil iluvigade vaba jume

“Pudelil on märge, et see on pigem hea katvusega jumestuskreem. Nii oligi, kandsid selle peale niiske švammiga, et kataks pigem õhukese kihiga ning iluvead läksidki peitu,” muljetab Kuusik. “Lisaksin peitekreemi veel vaid silma alla, sest need on mul muidu üsna tumedad.”