KINGIIDEED | Alternatiiv ilusüstidele? Mitmed tuntud näod hoiavad oma näonaha sileda ja säravana hoopis nende salanippidega

Kauakestvalt noorusliku naha võtmesõnaks on igapäevane õige nahapuhastus ja seda sõltumata sellest, kas kasutad meiki või mitte. Vähesed aga teavad, et puhastades tuleb erilist tähelepanu pöörata just kortsukestele. Kortse võime võrrelda justkui armkoega, kus elutegevus seisab. Mida rohkem me kortsupõhja vereringet elavdame, seda pehmemaks korts muutub. Seetõttu on ülimalt oluline alustada oma igapäevast näohooldust just naha õrna, kuid sügava puhastamisega. Samuti on väga oluline nahka õrnalt koorida ka enne seerumi või kreemi kasutamist, et vanad naharakud toodete imendumist ei takistaks. Naha taastumise tsükkel on vähemalt 28 päeva, seega võtab naha uuenemine aega.