KLÕPS | Anne & Stiili peatoimetaja Mari-Liis Helvik jagab 5 suurepärast ilutoodet, mis ta on hiljuti enda jaoks avastanud

Probiootikumidega jumestuskreemi Vita-Age Skin Up Evolution Anti-Age Foundation abil lõin jumestusele kaunilt ühtlase põhja. Jumestuskreem kattis hästi, jätsin isegi peitekreemi kasutamata. Meeldis, et ka mitmeid tundi hiljem tundus meigipõhi veel endiselt värske.

Ripsmetušš on minu kohustuslik igapäevane meigitoode ja sellele on mul palju nõudmisi — mulle meeldivad rikkaliku paksu koostisega, pikendavad ja tihendavad tušid. Ehk mida rikkalikumalt tušš mu oma õrnad ripsmed katab, seda rahulolevam tulemusega olen. Ripsmetušš Revlon So Fierce!™ Big Bad Lash Mascara teeb täpselt seda. Olen seda muide juba ka enne ilulemmikute konkurssi kasutanud, seega iseenesest see toode mind ei üllatanud… Pigem teadsin juba, mida saan.