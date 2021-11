KLÕPS | Anne & Stiili peatoimetaja Mari-Liis Helvik avastas uute ilutoodete seast endale uue lemmiku

Põnevaid avastusi pakkusid ka The Organic Pharmacy tooted: Antioxidant Face Gel ja Face Serum . Ühes pakendis on kaks toodet — näogeel ja seerum, eriti meeldis mulle õlise koostisega seerum, mis pakkus korralikku niisutust, jättis naha nii-nii pehmeks ja parandas nähtavalt jumet.

Olen viimastel aastatel jälginud, et kasutaksin iga päev (aastaringselt) näokreemi, mille SPF oleks vähemalt 30. Kui mu kätte sattus Laboratoires de Biarritz 30 Créme Solaire Teintée High Protection Sunscreen, olin ekstra uudishimulik — lugesin pakendilt, et see on keskkonnasõbralik tooniv orgaaniline päikesekaitsekreem näole, mil ka vananemisvastan toime. Nahal tundus see mõnusalt niisutav — ideaalne hooldustoode nendeks päevadeks, kui meiki ei tahagi kanda.