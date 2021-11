50ndates naised seksimas teleekraanil? Põhjus, miks sarja "Seks ja linn" naasemine oluline on

Peategelast mängiv Sarah Jessica Parker paistab nõustuvat. “Meiega seoses on nii palju misogüünide jutuvada. See on miski, mida ei juhtuks kunagi meesterahvaga,” ütleb ta. “Hallid juuksed, hallid juuksed, hallid juuksed. Miks on naisel hallid juuksed? Istun koos Andy Coheniga (Ameerika raadio- ja telesaadete saatejuht, produtsent ja kirjanik — toim) ja tal on pea kaetud hallide juustega ning ta on imeline. Miks see tema puhul okei on? Ma ei tea enam, mida öelda. Eriti sotsiaalmeedias. Igal inimesel on midagi öelda. “Tal on liiga palju kortse, tal pole piisavalt palju kortse.” Tundub, et inimesed ei soovigi, et oleksime iseendaga rahul, vaid nad naudivad, et tunneme end pidevalt ebapiisavana, soovime me siis loomulikult vananeda ja mitte ideaalsed välja näha, või laseme endaga midagi teha, mis tekitaks meis parema tunde. Ma tean, milline ma välja näen. Mul pole valikut. Mida ma selle osas tegema peaksin? Lõpetama vananemise? Kaduma?”