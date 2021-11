Ilusüstid luubi alla: kui palju siis ikkagi on liiga palju? Milline on loomulik tulemus?

Ilumaailm kummardab aasta-aastalt üha enam loomulikkust. Siiski pole nn pardihuuled veel tänavapildist kuskile kadunud. Arvatakse, et ka meid tundmatuseni muutvad sotsiaalmeediafiltrid võivad pikapeale jätta oma jälje. Mida on selline ebarealistlike tulemuste ihalus endaga kaasa toonud? Milline on üldse ilus loomulik tulemus?

Riina Palmiste