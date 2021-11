FOTOD | Suur hulk andekaid Eesti moe- ja ehtekunstnikke on enda stuudiod avanud lähituleviku populaarseimas piirkonnas

Põhjala tehase ühe eestvedaja Liis Serki sõnul tekkis moekogukond Põhjala tehasesse loomulikult. „Kuigi Eesti disaini käekäik on meile oluline, ei võtnud me tehast arendades konkreetset suunda, kus oleksime keskendunud ainult rõiva- ja ehtedisaineritele,” räägib Serk. „Need moeloojad on siia erineval ajal ise jõudnud — loomulikul teel. Ühel hetkel lihtsalt tõdesime, et kokku on saanud tõeliselt inspireeriv seltskond ja tekkinud omavaheline sünergia. Märkimist väärib seegi, et räägime siinkohal eranditult naisettevõtjatest, kelle lugu, looming ja stuudiod inspireerivad meid igapäevaselt ning kes väärivad eraldi tutvustust.”





Esimesel „Põhjala moodi” stuudiote tuuril tervitasid moehuvilisi Põhjala tehase residentidest kodumaised disainerbrändid Anna Viik, August, Ennos, KÄT, Marit Ilison ja Sigrid Kuusk. BOTIK baaris tervitusjookidega alanud õhtu lõppes omakorda kosutava õhtusöögiga Kopli Köögis, mis andis suurepärase võimaluse iga disaineriga lähemalt tutvuda ja inspiratsiooni jagada.

Vaata fotosid toimunud üritusest siit: