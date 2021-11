35 kg kaalust alla võtnud Rebel Wilson avaldas, milline lihtne tegevus tal seda saavutada aitas

Kuidas? Ajakirjale Today antud intervjuust selgub, et Wilsoni lemmiktrenn on jalutamine ja see on tulnud kaalulangetamisele kasuks. “Mulle tundub, et vahel inimesed mõtlevad, et tulemuste saavutamiseks on vaja näha tohutult palju vaeva, ning jah, kui sa treenid selleks, et sinust saaks järgmine Thor või midagi sarnast, peaksidki tegema raskeid asju, aga tavalise inimesena piisab ka jalutamisest. Meie kehad on disainitud niiviisi liikuma,” selgitab ta.