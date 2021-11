Näitleja Daniel Craig nägi Bondi-filmi "No Time To Die" esilinastusel ülimalt šikk välja, kandes efektset roosat värvi sametist pintsakut, mis ei jäänud kellelegi märkamatuks. Muuseas, kuulsuste stilisti Rochelle White'i sõnul on tegemist meestemoe viimase aja ühe suurima trendiga, mida mitmed staarid kanda eelistavad.