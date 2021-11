See on põhiline viga, mida paarid teevad, kui üritavad oma seksielule taas hoogu juurde anda

Meeste ja naiste vahelistes suhetes tähendab seks sageli reaalset vahekorda, mistõttu keskendutaksegi sageli just sellele. Nii unustatakse aga tihti ära see, miks seksimine suhtes üldse oluline on. “Minu arvates on seksimise mõte selles, et partnerid jagavad omavahel naudingut ja tunnevad end seejuures ühtsena,” selgitab ta. Seega, kui keskendud vaid vahekorrale, keskendud valele asjale (rääkimata survest, mis sellega kaasneb).