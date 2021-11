FOTOD | Kodumaine moemärk Ennos rõõmustab moemaane uue sügistalvise kollektsiooniga, milles püüavad pilke ülerõivad

„Oleme hooajale kohaselt lisanud kollektsiooni Ennose esimesed kudumid, mis on valminud angooravillast,“ tutvustab Ennose looja Kersti Pohlak. „Samuti leiab kollektsioonist kreemjas toonis kootud vesti ning vabama lõikega villase kleidi, mis loodud eesootavale külmale ajale mõeldes.“ Lisaks leiab valikust sümpaatsed sall-mütsid, mis kaitsevad jahedate ilmaolude eest, aga on ka efektseks aksessuaariks.

Meeldiva üllatusena leiab uuest kollektsioonist Ennose esimese toote meestele — tumehallis toonis talvemantli, mis oma ajatu ja klassikalise lõike poolest jääb kandjat teenima aastateks. Disainer lisab, et suurema osa toodete valmistamisel on kasutatud kangareste, mis tähendab, et esemeid toodetakse piiratud koguses — täpselt nii palju, kui materjali on.