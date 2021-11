Eestil on nüüd oma tennise-, golfi- ja padeliriiete bränd

Eesti disain, Itaalia kangas

iCOURT on Eestis asutatud esmaklassiline tenniseriiete bränd, mis ühendab endas stiili, lihtsuse ja jätkusuutlikuse. iCOURT keskendub puhastele lõigetele ja lihtsale disainile, et luua minimalistlikke, kaasaegseid ja ajatuid mudeleid, mis toetavad vastutustundlikku ja aeglast moodi. Kõik kollektsioonid on valmistatud kvaliteetsest Itaalia kangast (OEKO-TEX märgisega). Kõik tooted modelleeritakse ja õmmeldakse Eestis, Tallinnas. iCOURT esindab populaarset disainitrendi no-brand, nii ei ole riietel silmapaistvaid logosid - kes teab, see teab.

Oluline nüanss on ka prügivabadus. Ostu sooritades icourt.eu lehelt ei pea rõivastelt eemaldama silte ega nööre ning ka pesuetikett toote sees on trükitud väga pehmele kangale. Rõivad on aga pakendatud kotti, mida on mugav edaspidi kasutada näiteks rätiku või tossupaari tarbeks.