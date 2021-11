On sul kodus peidupaik välja valitud? Seda läheb kindlasti vaja, et ülimaitsvad kollageeniampsud märkamatult ei haihtuks

Väikese pereettevõttena suhtleb Rosena paljude oma klientidega, küsides muljeid ja tagasisidet. Klientidega suhtlemisel saadigi teada, et mõnikord ei ole kollageeni toidulisandid eriti maitsvad või mugavalt kasutatavad. Mõeldud-tehtud! Koostöös partneritega töötati välja kollageeniampsud, eesmärgiks see, et nende kasutamine tooks hea tuju ja neid oleks mugav tarbida. Nii sündisid eestimaised kollageeniga Eternal Youthi ampsud – gurmeemarmelaadid, millesse on lisatud kollageeni ja C-vitamiini, mis aitab kollageenil organismi imenduda. 2021. aastal lisandusid sarja ka käsitööna valmivad šokolaadikrõmpsud – vahvad šokolaadiga kaetud tatrapallid rohke kollageeniga. Sest mis seal salata, pidevalt ühte ja sama maitset kasutades tüdineb sellest ära, aga kui valikus on kolm erinevat, on ka vaheldust.