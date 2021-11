FOTOD | 5 enesekaitsevõtet, mida iga naine võiks ootamatult ohtlikuks kujuneda võivas olukorras osata

Sellele, et Eestis on turvaline ja enesekaitse pole prioriteetne teema, viidati ka politseist, kui palusin neil mõned põhilised enesekaitsevõtted ette näidata. Soovitati pöör­duda hoopis mõne koolitaja poole, kes selleteemalisi treeninguid teeb. Guugeldasin “enesekaitse” ja sattusin lehele enesekaitse.com, kust mu kirjale vastas Märten Liivik. Mees on enesekaitset ja lähivõitlust õppinud aastast 2015, kui leidis politseis töötades, et vajab vägivaldsete ja täie jõuga vastu hakkavate isikutega hakkama­saamiseks paremat ettevalmistust. Ka tema möönab, et Eestis on võrreldes teiste riikidega suhteliselt turvaline. “Vägivaldset kuritegevust on igas riigis. On ajad, kohad, inimesed ja tegevused, mis on ohtlikumad kui teised.”

Nojah, Eestis on seega rahulik, kuid siin mõned pildikesed elust.