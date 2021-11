FOTOD | Anne & Stiili peatoimetaja Mari-Liis Helvik: see ripsmetušš on tõeline kindla peale minek

Kätekreem on miski, mis on mul igal sügisel, talvel ja kevadel käekotis kaasas. Eriti aktuaalseks on muutunud selle toote olemasolu viimasel pooleteisel aastal, kui käed on pidanud lisaks külmale-kinnastele pidevalt kokku puutuma ka desovahenditega… Seega pole kahtlust, et korralikult niisutav, aga samas käsi mitte liiga kaua rasvaseks jättev kätekreem on praegu eriti aktuaalne. Eucerini vananemisvastane Hyaluron-Filler kätekreem jättis käed kauaks niisutatuks ja tegi kõik, mida kätekreemilt oodata võiks. Üks lemmikutest kätekreemidest, mida kunagi kasutanud olen, kindlasti soovitan kõigile.