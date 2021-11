See on hetk, kui peaksid oma köhatamiste pärast muret tundma

Köha, mis kestab alla kolme nädala, on enamasti tavapärane külmetuse või hingamisteede põletiku sümptom. Sageli kaasneb sellega kurguvalu ja nohu, mis mööduvad peale ravimist. Kui köhaga kaasneb mõni tõsisem sümptom, näiteks hingamisraskused, valu rinnus, köhale järgnev veri või rohekas sülg, või palavik, on aeg pöörduda arsti poole.

Kui köha kestab rohkem kui kaheksa nädalat, on tegemist kroonilise köhaga ja see võib viidata mõnele tõsisemale varjatud probleemile. Seega, kui köha ei möödu ega möödu, on aeg lasta oma tervist kontrollida.

Muuseas, laste puhul kehtib sama, aga ajaaken on lühem. “Üldine reegel on, et kui su lapse köha muutub hullemaks ja/või kestab kauem kui viis kuni seitse päeva ega leevene, on mõistlik käia arsti juures ära,” soovitab lastearst dr Michael Lee. Laste puhul peetakse krooniliseks köha, mis on kestnud neli nädalat.