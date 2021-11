See üks väga maskuliinne ilutrend ei sure moeekspertide sõnul kunagi välja

Habe on igavene, ütlevad moeeksperdid. Umbes kümmekond aastat tagasi hakkasid habet kandma ka nooremad mehed — eelnevalt oli see pigem vanemate professorite ja metsameeste eelistus. Kui alguses arvati, et habe kui moetrend kaob sama kiirelt, kui tekkis, siis nüüd väidetakse, et see ei kao nii pea kuhugi.