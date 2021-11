Tervisest pakatav rahulik ja õnnelik mees on see kõige ägedam mees! Kuigi mehed on tõesti võimsad ja tugevad, vajab ka teie keha ja organism toetust. Seda eriti pimedamal perioodil, mil aastaaeg pakub tervisele ja terveks olemisele väljakutseid. Vaatame üle, millised on viis põhilist hea tervise nurgakivi.