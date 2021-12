Et kummalegi keegi teine silma jäi, tuli mõnikord ikka ette. See võeti teatavaks ja mindi eluga edasi. Katrin, kelle peas idanes juba arusaam sellest, et talle ehk monogaamne suhe ei sobigi, proovis kaaslasega küll oma mõtteid vahetada, aga too polnud üleliia vaimustuses. Ühel hetkel armus Katrin nii tugevalt, et teadis – teise mehega vaid emotsionaalsest sidemest ei piisa. “Rääkisin sellest mehele ja ta ütles, et