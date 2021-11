KUUS nippi, kuidas nautida seksi, isegi kui tunned, et oled tegelikult selleks liiga väsinud

Kuigi teame, et seks on vajalik nii meie suhtele kui tervisele, siis paraku oleme sageli liiga väsinud, et seda päriselt nautida. Kuid tea, et kui seksid väsimusest hoolimata, tunned end pärast hoopis erksama ja õnnelikumana ning su suhe on sellevõrra tugevam. Mõne kasuliku nipi abiga on võimalik end selleks motiveerida.