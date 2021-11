LUMMAVAD FOTOD | Suvekodusse päriselt elama? Esialgu suvilaks ostetud majast Pärispeal sai renoveerimise järel midagi palju enamat

Esialgu plaanis Liis, et ostmise hetkel veel kollase puit­vammusega majakesest saab tema suvekodu, ent mida aeg edasi, seda rohkem hakkas tunduma, et siia võiks ka päriseks tulla. “Maja keset küla metsa külje all niitude keskel, meri kõrval loksumas – ma ei suutnud sellest mõtlemist lõpetada. Tahtsin siia, sest tundsin, et ei soovi lapsi üksnes linna­keskkonnas kasvatada – seal on kõike liiga palju.

Kuna projekteerimine ongi Liisi töö, tegi ta kodu projekti ise. Mis muidugi ajas muutus. “Käisime siin nädalavahetustel sõbrannadega lammutamas. Seinad oli vaja lahti kiskuda ja ohhoo, sealt tuli välja lausa 11 kihti tapeeti, mis oli pindpapi peale kleebitud, väga põnev! Laelauad tuli lahti võtta, elektrisüsteem välja, katus maha.” Lõpuks oli kõik kuni maapinnani paljas ja Liis selle keskel, töö mahukusest lootusetus silmis. “Arvasin, et olgu, ehitan siis korralikult ning