Investeerimisest räägitakse nii palju, et pea võimatu on kasuliku rahapaigutuse teemast mööda vaadata. Aga kui tõesti raha kasvama panna, siis mismoodi? Ning kõige tähtsam, kust peaksid need investeerimiseks vajalikud eurod üldse tulema? Palgast või? Kristiinvesteerib.ee blogi autor Kristi Saare ütleb, et miks mitte, alustuseks sobib ka väike osa palgast. „Peaasi on alustada! Ja parim aeg seda teha oli muidugi eile,” kuulen tema Facebooki live-seminari jälgima asudes.

No selge, juba tunnen ennast läbikukkujana. „Kuid ka täna on parem kui homme või kümne aasta pärast.” Ahhaa, veel jõuab! Rõõmustan, et algaja olukord pole sugugi lootusetu, ja teen järgmise paari tunni jooksul hulganisti kasulikke märkmeid.