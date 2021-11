Sügisene väsimus murrab maha, aga lõputult kohvi ka juua ei taha? Viisid, kuidas ilma selleta rohkem energiat oleks

Reaalsus on, et kofeiin ei varusta meid tegelikult energiaga, vaid tuhmistab meie reaktsiooni väsimusele. See paneb meid unustama, et oleme väsinud ning seetõttu oleme ka stimuleeritud ja ärkvel. Kuigi tegemist on justkui biohäkiga, ei ole mõistlik sellest sõltuvusse jääda, sest kofeiin mõjub tegelikult unekvaliteedile halvasti.