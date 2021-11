FOTOD | Jumestuskunstnik Alice Raidmets jagab, millise kahe isepruunistava tootega saavutas ta kauni ja loomuliku suvise jume

Päris põnev on nädalast nädalasse uusi ilutooteid testida. See võtab küll energiat, et kõik saaks korralikult läbi proovitud ja võimalikult ausalt hinnatud, kuid see on seda väärt. Olen leidnud palju uusi ja toimivaid ilutooteid, mida muul viisil ilmselt poleks proovida saanud. Siin on mõned uued lemmikud, mis olen oma iluarsenali leidnud.

Alice Raidmets jumestuskunstnik