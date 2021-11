Roosmarii Kliinik esitleb läbimurret esteetilises ja taastavas günekoloogias

VVA sümptomid, nagu tupe kuivus, valulikkus ja -kudede õhenemine, urineerimissageduse kasv või uriinipidamatus on sagedased sümptomid, mis halvendavad naiste elukvaliteeti menopausi ajal. Sarnaseid sümptomeid võib esineda aga ka imetamisperioodil, pärast hormoon- ja keemiaravi. Diskreetne probleem on äärmiselt ebamugav ja mis veelgi tähtsam – see võib oluliselt segada partneritega intiimsuse säilimist.