FOTOD | Kaia Kanepiga tennisemoest: on ühed asjad, mis on riietest olulisemad

Tänu Anett Kontaveiti vägitegudele on tennis praegu eestlaste seas populaarsem kui kunagi varem. Ühtlasi on turule jõudnud kodumaine tenniseriiete firmamärk, mille rõivaid on kandnud ka Kaia Kanepi. LP rääkis Kaiaga sellest, mis on talle spordirõivaste puhul kõige olulisem.

Osa tennisestaare eelistab tagasihoidlikumat rõivastust, osa tahab silma paista. Kumba rühma sina kuulud?



Ilmselt olen tagasihoidlikum. Mulle on mugavus olulisem kui soov silma paista. Minu eesmärk on keskenduda mängule, mitte sellele, mida seljas kannan, aga samal ajal ei tohi rõivad mu mängu segada. Pigem peavad need sooritust toetama.