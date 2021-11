FOTOD | Tulevik on käes! Google lansseeris uudse rõivakollektsiooni

View this post on Instagram

Digitaalne mood on olnud olemas juba üle viie aasta, aga alles viimastel aastatel on see hoo päriselt sisse saanud. 2019. aastal valmistas digitaalset couture-moodi loov bränd The Fabricant läbipaistva kleidi, mille tehnoloogiavaldkonnas tuntud kanadalane Richard Ma oma abikaasale 7800 inglise naela eest soetas. Ka ettevõtted nagu Tribute Brand ja DressX, kes lõid selgi korral Google’iga käed, pakuvad laia valikut digitaalseid rõivaid, mille hind jääb 20-200 inglise naela vahele.