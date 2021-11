Minutiga meistriks: kuidas tulla toime, kui talvel pole nädal aega jutti voolu?

Mina olen mõelnud. Ja muudele ohtudele ka. Tavaliselt pärast katastroofifilmi vaatamist. Siis analüüsin, kuidas tuleksin toime tulnukate invasiooni, hiiglasliku üleujutuse, zombide, pandeemiaga…

Tegelikult pole ühiskonna abituks muutmiseks mingit üleilmset katastroofi vaja. Piisab talvisest elektrikatkestusest. „Inimestel tekib tuulevaikuses tunne, et tormi ei tulegi,“ juhatab hädaolukorra zoomikoolituse sisse Päästeameti Ennetusbüroo peaspetsialist Marje Verbo, kelle peamiseks valdkonnaks on elanikkonnakaitse.

Ta räägib, et enamik inimesi pole hädaolukordadeks valmistunud. Hoolimata sellest, et isegi pandeemiakogemus on nüüdseks tagataskust võtta. "Oleme harjunud, et kõik on olemas ja kõik toimib. Aga torm võib tulla ja kui ta tulebki ning me pole sellele tuulevaikuse ajal ette mõelnud, siis kes on hädas? Meie ise!“