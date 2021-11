Piiravad uskumused ja programmid

Trofimov ütleb, et tihtipeale ei lase meil elus edasi jõuda piiravad uskumused ja programmid. Näiteks, et usume, et ei hakka kunagi kitarri mängima, sest see on nii raske. Need uskumused, mis me endale peale paneme, ei lase asjadel muutuda, enne kui oleme need ise ära muutnud.