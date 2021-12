Oleme sarnasemad kui arvame. Need on põhilised ebakindlused ja haavad, mis on paljudel inimestel samad

Miks inimene on just selline, nagu ta on, miks ta teeb selliseid valikuid nagu ta teeb või jätab hoopis tegemata? Miks on ühed edukad rahaliselt, teised naudivad häid suhteid, ühtedel on raha aga armastuses ei vea ning vastupidi, ja osad tunnevad, et neil ei vea mitte milleski? Oma suureks üllatuseks avastas ta, kuidas lapsepõlv meid mõjutab. Tal ei olnud varem aimugi, et see, mida lapsena iseenda, suhete ja maailma kohta uskuma hakkas, määras nii suurel määral tema täiskasvanud naise elu. Nüüd jagab ta oma taipamisi.

Me oleme sarnasemad kui arvame!

Vask selgitab, et lapsena oleme me nii avatud, siirad ja usume kõike. Me sünnime maailma täis sisemist usku, et oleme väärt armastust, hoolitsust ja kõikide meie vajaduste täitmist. See vastab täielikult tõele! Sündmused lapsepõlves võivad meid panna selles kõiges kahtlema, kas me ikka oleme oma vajaduste täitmist väärt ja eriti selles, kas me oleme neid väärt olles tõeliselt meie ise.

On imekspandav, kui paljud hakkavad uskuma, justkui tuleks armastus välja teenida, tähelepanu, turvatunde, mõistmise, helluse jms saamiseks tuleb täita teatud tingimused. Armastus pole lihtsalt see, mis on. Kuid see on vale.