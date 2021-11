FOTO | Laulja Jessie J kaotas lapse: mul puudub oma emotsioonide üle kontroll

“Eile hommikul naersin koos sõbraga, küsides talt: “Tõsiselt ka, kuidas ma suudan teha ära homme õhtul esinemise LA-s, ilma et ütleksin kogu publikule, et olen rase?”,” kirjutas laulja. “Lõunaks võitlesin aga mõttega, et kuidas ma ilma kokku kukkumata selle esinemisega toime tulen. Raseduse kolmanda ülevaatuse ajal öeldi mulle, et lapse süda ei tuksu enam. Täna hommikul. Mul on tunne, et mul puudub oma emotsioonide üle kontroll. Võimalik, et kahetsen hiljem selle postituse tegemist. Ma päriselt ka ei tea.”

Vaatamata sellele, et naine on hetkel sügavas leinas, on ta otsustanud esinemise Los Angelesis ära teha, uskudes, et see aitab teda. "Ma tahan täna õhtul laulda. Mitte seetõttu, et ma väldin leinamist või kogu seda protsessi, vaid seetõttu, et ma tean, et täna õhtul laulmine aitab mind," ütles ta. "Olen kahe aasta jooksul teinud vaid kaks kontserti ja mu hing vajab seda. Täna rohkem kui varem. Ma tean, et mõned inimesed ütlevad, et ma peaksin selle ära jätma, kuid hetkel on üks asi minu jaoks selge. Alustasin noorena laulmist seetõttu, et see teeb mind rõõmsaks, täidab mu hinge ja mõjub teraapiana. See ei ole muutunud ja ma peangi asju sel viisil läbi elama."

Jessie J avaldas, et otsustas last üksi kasvatada, sest ootas emaks saamist väga. Ta teab, et elu on lühike ning rasestumine oli ime ja kogemus, mida ta ei unusta mitte kunagi. Ta loodab, et tal õnnestub tulevikus uuesti rasestuda, kuid praegu on ta veel šokis ja ääretult kurb. "Kuid ma tean, et olen tugev ja tean, et kõik saab korda," lisas ta. "Tean ka, et miljonid naised üle maailma on seda valu tundnud ja veel hullematki."