Armastad käia külmakraadidega värskes õhus sportimas? Sellega tasub ettevaatlik olla

Lisaks eelnevalt nimetatud sümptomitele võid tajuda ka vilistavat hingamist, nohu ja rögast köha. Teiste sõnadega, samasuguseid ebamugavustundeid, mis esinevad külmetuse või hingamisteede nakkuste puhul, kuid need kaovad 24 tunni jooksul (eeldates, et sa vahepeal uuesti õue sportima ei lähe). “Isegi 30 minuti pikkune treening on kopsude jaoks stressitekitav, mistõttu, kui otsustad õue minna, tee väiksema intensiivsusega trenne,” soovitab spordiprofessor.

Selleks, et ei tekiks ebamugavaid hingamisteede probleeme, soovitab ta niisiis vältida kõrge intensiivsusega treeninguid külmas õhus, kanda maski ja lasta kopsudel harjuda enne, kui tagasi siseruumi lähed. Liiga kiiresti sooja ruumi minnes võivad sümptomid süveneda. “Kui kopsud on stressis ja olnud mõnda aega kuiva õhu käes ning lähed järsku sooja õhu kätte, mitmekordistad põhimõtteliselt seda efekti, mis juhtus külmas õhus,” hoiatab Kennedy. Parem on lasta hingamisel aeglustuda ja pulsil langeda, et kopsud saaksid hetke taastuda.