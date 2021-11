Marika Korolev muutis testimise käigus oma näohooldusrutiini

Kaks silmaümbruskreemi, mida kasutasin, olid Douglas Vitamin Radiance Glow hommikul ja Lancome Génifique Yeux õhtul. Ei oskagi öelda, kumb neist parema tulemuse andis, aga võib-olla just nende kahe koosmõju oli „süüdi” selles, et silmaaluste tumedad varjud tõepoolest vähenesid. Ja seda märkasid isegi teised. Mõlemad tooted olid jaheda metallotsaga ja võimaldasid teha silmaümbruse massaaži. Lancome’i pakendil oli kaasas ka massaaži tegemise õpetus.

Tihti on raske leida head jumestuskreemi. Rõõm oli katsetada toodet Shisheido Synchro Skin Self-Refreshing. Selles on kavalad „põrkuvad molekulid”, mis ei kogune naerukurdudesse ega kortsupõhjadesse, sest lihtsalt põrkuvad teineteisest eemale! Väga huvitav tehnoloogia. Väike kogus kreemi kattis suurepäraselt terve näo, seega jätkub pikaks ajaks. Julgen öelda, et ka silmaaluse tumedad varjud saab sellega edukalt peita ja eraldi highlight’i pole vajagi. Kandsin seda näole sõrmedega, et midagi kaotsi ei läheks, sest nii head kreemi oleks patt meigisvammi sisse raisata.

Tooted, mis on juba aastaid minu meigikotis, on Douglase kreemjad põsepunad Coral Obsession ja Pink Obsession. Kuna mu nahk on kuivapoolne, siis eelistan puudrit mitte kasutada ja kreemjaid põsepunasid on mugav otse jumestuskreemi peale kanda. Lisaks sobivad need ka huultele, seega ökonoomne ja mugav kaks ühes toode.