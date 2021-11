Aeg valmistuda! Need on pisut ootamatud 2021. aasta pühade dekoratsioonide trendid, mida proovida

Käesoleva aasta jõuludel näeme veel mitut ootamatut trendi. Üheks selliseks on n-ö päkapikumaailmast inspireeritud nostalgiline pühade maksimalism. See tähendab, et unusta ütlus “vähem on rohkem” ja kaunista kodu nii kirevaks kui vähegi võimalik, miksides lapsepõlvelikku maagiat traditsiooniliste dekoratsioonidega. Sobivad nii erksad värvitoonid, erinevad mustrid kui ka päkapikuteemalised kujukesed.