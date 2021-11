Anne & Stiili peatoimetaja Mari-Liis Helvik: tähelepanu pole ahistamine. Ahistamine on “ei”-ga mitte arvestamine

Viimastel aastatel on meediasse jõudnud arvukalt ahistamislugusid, mis ühtede meelest on selge üleastumine piirist, mis sobilik oleks. Teised, nii mehed kui ka naised, ei näe neis probleemi. Sageli öeldakse, et ta ongi ju selline! Kõik, kes teda tunnevad, teavad, et ta ei mõelnud sellega midagi halba. Olen tihti kuulnud arutelusid, kus naised ütlevad, et nooremad naised reageerivad üle. Asi on põlvkondades? Samas olen kindel, et ka ühelegi väärikamas eas naisele ei meeldiks tähelepanu, mis neis ebamugavust tekitab…

Öeldakse, et meeldiva tähelepanu pööramise ja ahistamise vahel on õrn piir. Minu arvates on need piirid aga väga selged.

Kust läheb sinu piir? Kirjuta oma kogemus (võib muidugi ka varjunimega) meile aadressil annestiil@annestiil.ee ja me jagame neid ka teistega.