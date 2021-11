Põhja-Korea valitsus keelas rahval nahkjakkide kandmise ja seda ühel väga kummalisel põhjusel

"Nahkjakke hakati nägema kui võimu sümboleid," avaldas üks anonüümseks jääda sooviv allikas. Seetõttu hakkasid rõivamüüjad importima sünteetilisi nahkjakke, mis on koopiad Kimi garderoobis leiduvatest jakkidest. "Nüüd noored mehed protesteerivad, öeldes, et ostsid mantlid oma raha eest ja pole mingit põhjust neid neilt ära võtta." Politsei aga selle väitega ei nõustu, sest valitsus on selgelt öelnud, kes võib nahkjakke kanda ja kes mitte.

Radio Free Asia andmetel on Põhja-Koreas ehtsast nahast toodete ostmine väga kallis. Veisenahast mantlid maksavad ca 34 USA dollarit, sünteetilised aga umbes pool sellest. Lääne inimese jaoks võib see küll soodsana paista, aga Lõuna-Korea väljaande JoongAng Daily kirjutas 2018. aastal, et keskmine põhjakorealane teenib põhisissetulekuna ca 4 USA dollarit. Sellele lisanduvad boonused, mis tähendab, et keskmine inimene teenib seal aastas kuni 201 USA dollarit. Seega, ehtsast nahast jakk on seal luksusese, mille peale tuleb kulutada kahe kuu palk.