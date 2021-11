Keskkond, mis peab toetama

Mõni inimene tahab olla rohkem kodus, mõni vähem — need erinevused tulenevad erinevatest isiksustest. Ühed on need, kes tahavad olla rohkem üksi, tegeleda oma asjadega. Teised aga tahavad suhelda sõpradega, olla aktiivsed ja elavad ühiskondlikult ja sotsiaalselt. See aga ei mõjuta seda, milline on inimese kodu. “Kui kodu ei ole hea ja turvaline paik, siis ei taha keegi seal olla,” nendib Maris tõsiasja ja jätkab “tihti meil pole valikut, eriti lastel. Nad tavaliselt saavad oma traumad just kodust, kuigi see peaks olema see koht, kus me saame olla turvaliselt soojas ja usalduslikus keskkonnas.”

Kodu peab olema koht, mis toetab meie ühiskondlikku hakkamasaamist. Täiskasvanuna on meil võimalus seda muuta, kui me saame aru, milline ei ole turvaline kodu. Selle loomist saab alustada turvalise partneri valimisest.