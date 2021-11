Lähedase kingikotti sobib kõige paremini tükike ilu ja tervist

Sporti tehes kiireneb lihaste uuenemise protsess, mis tähendab, et seejuures läheb tarvis kuni kaks korda suuremas koguses aminohappeid lihaskudede üles ehitamiseks. Tegemist on asendamatute aminohapetega ehk isoleutsiini, leutsiini ja valiiniga. Need on lihaste põhiliseks koostisaineks ja nende abil suureneb intensiivse treeningu tulemusel lihase töövõime. Aminohapete ühiseks omaduseks on immuunkaitse tugevdamine ja haavade parandamist soodustav toime. Samuti on neil insuliini eritav toime parandades lihaste verevarustust.