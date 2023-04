Naine ei varjagi, et praegusel eluperioodil on tema elus kõike palju. Selles kodus intervjuupäeval valitseva zeni, totaalse rahu ja vaikuse taustal ei arvakski, et ta ärkab iga päev kell viis ja treenib hommikuti viis korda nädalas (“Mängin tennist, käin jõusaalis ja jooksen. Käisin just “Ambitsioonikate amatööride” tennise­võistlustel ja sain kolmanda koha karika!”). Et ta omandas eelmisel aastal arengutreeneri sertifikaadi ja nõustab nii erakliente kui ka suuremaid gruppe, korraldab Facebookis regulaarselt erialaseid live’e. Ta on väga valiv, pühendades oma aega vaid sellele, mis tema suuri eesmärke teenib. Et ta on kirglik lapsevanem, kes mõtleb lisaks laste vajadustele ka iseenda ja abikaasa omadele. Teeb sotsiaalmeedias tarbetult aja surnuks löömise asemel hoopis oma unistused väikeste igapäevaste sammude abil teoks. Kõlab nagu ideaalne inimene? Tõenäoliselt siiski mitte, kindlasti aga teadlik ja tasakaalus. Sandra suur eesmärk on olla iga päev õnnelik. Selle nimel teeb ta iga päev valikuid, mis tõukavad mugavustsoonist välja.