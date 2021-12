13 aluspesuviga, mida sa tõenäoliselt teed, aga peaksid hoopis vältima

Trenni tehes on vaja pesu, mis laseks väga hästi hingata, aga kui keha seda ei saa, tekib infektsioon. Bakterid tahavad pimedat ja niisket keskkonda — kui lasta sellel tekkida, ei saa see olema hea.

Keegi ei taha kanda aluspesu, mis vajub alla. Samas on liiga kitsa aluspesu kandmine hullem: see võib põhjustada hõõrdumist. Samuti ei saa siis vagiinapiirkond hingata, see põhjustab niiskuse kinnijäämist ja see omakorda seenhaiguste tekkimist.

Stringid võivad olla ideaalne lahendus aluspükste õmblusjoonte vältimiseks, kuid nende kandmisel võivad olla ebameeldivad tagajärjed. Kui tegu on aktiivse inimesega, siis stringed võivad jalas liikuda. See liikumine on kahjulik siis, kui stringide tagaosas on kolibakter, mis vaginaalpiirkonda sattudes võib põhjustada põiepõletikku. Lisaks võib stringide kandmisest tekkinud hõõrdumine põhjustada ärritust ja punetust.

Kui aga sünteetilise aluspesu kandmine on vältimatu, tuleks valida need paarid, millel on puuvillane topeltriie jalgade vahel.

Puuvillase aluspesu kandmine ei ole seksikaim variant, kuid see on kõige tervislikum. Sünteetilised materjalid ei lase kehal hingata ja hoiavad niiskust kinni. See aga võib põhjustada seenhaigusi ja bakteriaalset infektsiooni.

6. Aluspesu kuivatisse panemine

Lihtne on aluspesu pesumasinasse ja kuivatisse visata, kuid aluspesu on õrn. Eriti suurt kahju teeb puuvillase paari kuivatisse panemine. Kuumus lagundab kangaid, seega on aluspesu elastsus vähenenud.

Kuivati asemel võib proovida pesurestil kuivamist. Kuna aluspesu on valmistatud kergest kangast, ei võta nende kuivamine sugugi kaua aega.

7. Pesemine vale pesuvahendiga

Vaginaalpiirkond on palju tundlikum kui mõni teine. Aluspesu pesemisel tuleks kasutada lõhnaainete vabasid ja hüpoallergeenseid pesuvahendeid.

8. Vale lõike kandmine

Kindla paari kandmine ainult seetõttu, et see näeb ilus välja, ei tähenda, et see seda ka on. On oluline, et valiksid paari, mis sobib just sulle. Vale paari kandmine võib olla üsna ebamugav. Mõtle, kas oled ruudukujuline, v-kujuline, a-kujuline, ümar või tagurpidi süda ja mine poodlema.

9. Riietusega vale lõike kandmine

Isegi, kui leidsid aluspesu paari, mis sobib sinu kehakujuga, ei pruugi see sobida iga riietusega. Madalate aluspükste kandmine kõrge vöökohaga pükse all mõjutab otseselt seda, kas riietus on suur hitt või totaalne ebaõnnestumine. Ole ettevaatlik ka pitsilist aluspesu kitsaste või õhukeste riiete all kandes, sest need võivad välja paista.

10. Valge aluspesu kandmine valgete riietega

Valge pesu puhtana hoidmine on tülikas. Tuleb välja et valge aluspesu kandmine valgete riietega on veel tülikam. Kuigi võiks mõelda, et valgete riietega tuleb kanda valget pesu, siis see on tegelikult suur viga. Valgete riiete alt on valget pesu väga hästi läbi näha. Selle asemel, et pesu ja riideid ühes toonis kanda, kanna aluspesu hoopis nahaga samas toonis — nii pole midagi paista.

11. Kõrgendatud õmblustega aluspesu valimine

Detailid, nagu volangid piki õmblusi, võivad muuta aluspesu armsaks, kuid see võib olla ka viga. Volangid võivad pükste all krussi minna, see aga võib omakorda tekitada ebamugavust. Samuti võib juhtuda, et aluspesu õmblusjoon jääb teistele näha. Eelista lamedate õmbluste või sootuks õmblusteta aluspükse.

12. Kannad liiga sageli vormivat aluspesu

Vormiv pesu võib küll anda imelise figuuri, aga liiga sage ja liiga kitsa pesu kandmine võib põhjustada ebameeldivusi, näiteks happe refluksi ja uriinipidamatust.

13. Sa ei soeta piisavalt sageli uut aluspesu

Aluspesu kandmine hetkeni, kuni nad on katki, pole tervislik lähenemine. Aluspühkste elastsus kaob mõne aja möödudes ning siis hakkavad need jalas liikuma, põhjustades hõõrdumist ja ebamugavust. Uue paari ostmine mõne aja möödudes on parem valik.

Leia see, mis sobib just sulle.

Peamine on leida aluspesu, mis sobib just sulle nii välimuselt kui mugavuselt. Tuleb ka meeles pidada, et aeg-ajalt võiks ma lemmikaluspesu välja vahetada.

Katseta ja proovi erinevat pesu, äkki leiad selle, mida oled terve elu otsinud!

