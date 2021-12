ANNE & STIILI HOROSKOOP | Ühe tähemärgi jaoks algas lausa suurepärane kuu, teisele tähendab see murelikku aega

Jõulukuu on täidetud nii rõõmude ja õnneliku ootuse kui ka närvilisuse ja liigsete kohustuste koorma all ägamisega. Kõige paremini tunnevad end need, kes varuvad aega, et aru saada, mida nad ise soovivad, ning sellest oma valikuid tehes ka lähtuvad.