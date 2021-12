Suur osa meestest mõtleb, et suguhaigust avastada on lihtne — ainult siis, kui sügeleb ja otsast tilgub, on asi selge. Vale puha — kaugelt mitte kõik suguhaigused ei anna endast nii selgel viisil teada. Seega tasuks jalga väristada pärast iga kaitsmata juhuvahekorda, sest kuni puudub arstlik kinnitus, et organism on terve ja puhas, püsib ka oht, et haigust mööda ilma laiali külvad.

Sarnaste hiilivate vaenlaste hulka kuulub ka klamüdioos, mis õigeaegselt tuvastamata jätmisel võib kulgeda väga valulikult. Seetõttu võiks