Kas toimib või on hoopis järjekordne rumalus? Viis, kuidas armastatakse tänapäeval oma suurimad unistused täide viia

Kirjeldamaks, kuidas manifes­teerimine käib, kasutan Tiina Tiituse toodud näidet. Restoranis menüüst toidu valinud, edastad sa kelnerile just selle roa soovi, mida tahad parasjagu süüa. Sa ei jutusta talle nendest asjadest, mille järele parasjagu ei isuta või mis sulle üldse ei meeldi. Kui sa vaatad ainult teiste laudadel olevat või ei tea oma täpseid soove, ei oska kelner midagi tuua. Teisisõnu, sul tuleb kelnerile konkreetne soov esitada.

Seejärel tuleb sul teda usaldada ja nautida oota­misaega. Usaldada kelnerit, et ta võttis su tellimuse vastu; usaldada kokka, et too oskab su tellitut õigesti valmistada; ja usaldada, et toit jõuab lauale just siis, kui see on ideaalselt valmis. Oleks totter, kui hakkaksid kelnerile iga kord, kui ta sinu lauast möödub, oma soovi meelde tuletama. Veelgi totramalt kõlab idee minna kööki kokka õpetama. Sa usal­dad iga asjaosalist.

Niisiis, sinu asi on lõdvestuda ja nautida ooteaega. Sa kas lobised kaaslasega, skrollid telefonis, vaatled inimesi, loed raamatut, mõtiskled omaette… Kõige mõnusamalt kulgeb su aeg siis, kui seda naudid. Mida kärsi­tum oled, seda pikemaks venib ootamine. Kui sul on eriti kiire ja väga suur nälg, siis võid kindel olla, et kokk valmistab kogemata vale toidu või läheb kauem kui tavaliselt.