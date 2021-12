Uus suund turundusmaastikul? Tuntud kosmeetikabränd kadus sotsiaalmeediast

"Nüüdseks on tohutult palju tõendeid, et sotsiaalmeedia kasutamine pole meile ohutu," ütles Lushi kaasasutaja Mark Constantine ametlikus pressiteates. "Ma ei ole nõus meie kliente selliselt kahjustama, mistõttu on aeg mängust välja minna." Ca 10 miljoni jälgija kaotamist Instagramis ei pea Constantin liiga suureks kaotuseks.