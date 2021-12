FOTOD | Seitse moetrendi, mis Vogue'i toimetajad jätavad 2021. aastasse (ja millega nad need asendavad?)

Peale pikki kuid, mis veetsime mugavus- ja funktsionaalse disainiga rõivastes, paistab, et moesõbrad on taas valmis kandma midagi pidulikumat. Jah, see ei tähenda, et veedame 2022. aasta litterkleitides, aga ka tänavamood võib olla pisut säravam ja pilkuköitvam. Näiteks, miks mitte kanda dressipükste asemel miniseelikut? Või botaste asemel madala kontsaga saapaid? Või vahetada monotoonsed rõivad mustriliste ja värvikirevate vastu välja?