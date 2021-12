FOTOD | Kaubamaja korraldas Ilumaailma Lõhnatoas meelierutava parfüümiõhtu

Viimasel aastakümnel on fookusesse liikunud gourmand-tüüpi lõhnad — šokolaad ja karamell. Suhkrusus on justkui plaaster n-ö depressiooniajastule. „Aina enam on üksikuid inimesi, peremudelid on muutunud, kauem ollakse vallalised. Gourmand-tüüpi lõhnad on nagu lohutustoit, mis loob turvalisust ja meenutab helgeid aegu,“ selgitab Kai, nentides, et eestlased pigem pelgavad magusaid lõhnanoote. „Võib-olla on asi selles, et neis on palju seksuaalsust? Lõhnades tuleb esile naise ürgne, animaalne pool. Meie kultuuriruum on aga introvertne. Ehk on see ka põhjuseks, miks kardame avalikku flirti, tähelepanu?“ mõtiskleb lõhnaekspert.