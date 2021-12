Anne & Stiil alustas sotsiaalkampaaniaga „Sinu elu. Sinu reeglid. Sinu piir.“ seksuaalse ahistamise vastu

Tihtipeale jääb seksuaalne ahistamine märkamata või teatamata just sellepärast, et ei ole selget piiri, kust seksuaalne ahistamine algab. Võib-olla tunned küll ebamugavustunnet mõne inimesega kokku puutudes, kas siis näiteks seksuaalse alatooniga kommentaaride pärast, liiga pikale veninud kallistuste või hoopis puudutuste tõttu, kuid teadmatusest ning soovist mitte kedagi teist ebamugavasse olukorda panna, pigistatakse silm kinni.

Anne & Stiili peatoimetaja Mari-Liis Helvik ütleb, et „Viimastel aastatel on meediasse jõudnud arvukalt ahistamislugusid, mis ühtede meelest on selge üleastumine piirist, mis sobilik oleks. Teised, nii mehed kui ka naised, ei näe neis probleemi. Muidugi, palju enam on neid juhtumeid, mis mitte kunagi meediasse ei jõua. Mida neelatakse alla, jäetakse enda sisse. Teeseldakse, et neid pole juhtunud. Ja tuntakse piinlikkust, sest need tegelikult ikkagi juhtusid.“

Seksuaalset ahistamist võivad kogeda nii poisid kui tüdrukud, nii mehed kui naised. Seksuaalne ahistamine on lubamatu ja võrdub seksuaalvägivallaga. Isegi kui see piirdub vaid sõnadega, kujutab see siiski rünnakut inimese isiksuse vastu ning haavab väärikust. Tähtis on seksuaalset ahistamist märgata ja sellele reageerida (teatada, otsida abi), kaasates võimalusel tunnistajaid.

Julgustame kõiki panema enda jaoks paika konkreetse piiri, kust ei luba astuda üle vestluspartneril, ning ka ise teise inimesega suheldes seda järgima. Nii tekib ka endal parem arusaam sellest, millal öelda „ei“.

Üleskutse raames ootame lugusid olukordadest, kus on ületatud erinevaid piire. Erinevaid piire just selles mõttes, et see, mis on ühele okei, ei pruugi olla teisele. Meie kõigi piirid on erinevad, tuleb ainult julgeda öelda „ei“, kui on kätte jõudnud sinu piir.

Kust läheb sinu piir? Kirjuta oma kogemus (võib muidugi ka varjunimega) meile aadressil annestiil@annestiil.ee ja me jagame neid ka teistega.