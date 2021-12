Ben Affleck talle ja Jennifer Lopezile antud teisest võimalusest: see on suurepärane lugu

Ben tunnistab, et ta on väga õnnelik inimene ja tema elus on nii mõnigi "uus võimalus" antud. "Olen teadlik, et mõned inimesed ei saa isegi esimesi võimalusi. Mulle on antud teine võimalus karjäärialaselt. Mulle on antud teine võimalus inimesena. Elu on keeruline ja me kõik teeme vigu ning loodetavasti ka õpime neist vigadest," ütleb ta. "Üks asi, mida kasvamiseks väga vaja on, on teine võimalus. Ma olen kindlasti üritanud seda ära kasutada. Ma ei ole alati edukas olnud, aga siis, kui olen, on need kindlasti olnud mu elu defineerivad olukorrad."